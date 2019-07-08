Керри вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Надалем

Американец Сэм Керри вышел в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвертого круга он переиграл своего соотечественника Тенниса Сандгрена - 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту.
В четвертьфинале Керри сыграет с Рафаэлем Надалем.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Сэм Керри (США) - Теннис Сандгрен (США) - 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)
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