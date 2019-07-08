Керри вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Надалем

Американец Сэм Керри вышел в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвертого круга он переиграл своего соотечественника Тенниса Сандгрена - 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту.

В четвертьфинале Керри сыграет с Рафаэлем Надалем.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Сэм Керри (США) - Теннис Сандгрен (США) - 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)