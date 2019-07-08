19:20 | Теннис — "Большой шлем"

Керри вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Надалем

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Американец Сэм Керри вышел в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвертого круга он переиграл своего соотечественника Тенниса Сандгрена - 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту.

В четвертьфинале Керри сыграет с Рафаэлем Надалем.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Сэм Керри (США) - Теннис Сандгрен (США) - 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/

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