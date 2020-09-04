Кербер обыграла Ли в третьем раунде US Open

В третьем раунде US Opеn в женском одиночном разряде немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Энн Ли (6:3, 6:4).

В матче второго круга бельгийка Элисе Мертенс победила испанку Сару Соррибес Тормо (6:3, 7:5).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема»

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ангелик Кербер (Германия, 17) — Энн Ли (США) — 6:3, 6:4

Второй круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:3, 7:5