Кербер обыграла Хон во втором раунде Australian Open

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла австралийку Присциллу Хон (6:3, 6:2) в первом раунде Australian Open.

Матч продолжался один час и 13 минут. В следующем раунде немка сыграет с победительницей пары Светлана Кузнецова (Россия) — Камила Джорджи (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ангелик Кербер (Германия, 17) — Присцилла Хон (Австралия, WC) — 6:3, 6:2