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Кербер обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал Уимблдона

19:11
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Немецкая теннисистка Ангелик Кербер победила американку Кори Гауфф (6:4, 6:4) в четвертом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 18 минут. В 1/4 финала немка сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ангелик Кербер (Германия, 25) — Кори Гауфф (США, 20) — 6:4, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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