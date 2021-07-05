Кербер обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал Уимблдона
19:11
Немецкая теннисистка Ангелик Кербер победила американку Кори Гауфф (6:4, 6:4) в четвертом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 18 минут. В 1/4 финала немка сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ангелик Кербер (Германия, 25) — Кори Гауфф (США, 20) — 6:4, 6:4
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