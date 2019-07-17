Кербер - о своем вылете с Уимблдона во втором круге

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер подвела в Twitter итоги своего выступления на Уимблдоне.
– Независимо от того, выиграли вы или проиграли последний матч – все готово, все кончено и его нельзя изменить, – написала Кербер. – Речь идет об уроках, которые вы извлекаете из обоих результатов, которые будут определять ваш путь.
В моей карьере всегда были взлеты и падения, повороты, которые я принимаю как часть своей истории как спортсмена. Более того, я научилась справляться с этим и принимать вызов в будущем.
Кербер не смогла пробиться в третий круг Уимблдона, уступив во втором круге американке Лорен Дэвис со счетом 6:2, 2:6, 1:6.
(1/2) This time of year feels very different compared to last year, but it’s still part of the same journey. Whether you‘ve won or lost the last match– it‘s done, it‘s over and it can‘t be changed. It‘s about the lessons you learn from both outcomes that will determine your path. pic.twitter.com/ldmoMWEU6o– Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) July 17, 2019