Кербер - о своем вылете с Уимблдона во втором круге

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер подвела в Twitter итоги своего выступления на Уимблдоне.

– Независимо от того, выиграли вы или проиграли последний матч – все готово, все кончено и его нельзя изменить, – написала Кербер. – Речь идет об уроках, которые вы извлекаете из обоих результатов, которые будут определять ваш путь.

В моей карьере всегда были взлеты и падения, повороты, которые я принимаю как часть своей истории как спортсмена. Более того, я научилась справляться с этим и принимать вызов в будущем.

Кербер не смогла пробиться в третий круг Уимблдона, уступив во втором круге американке Лорен Дэвис со счетом 6:2, 2:6, 1:6.