Кепфер обыграл в третьем круге US Open Басилашвили и может сыграть с Медведевым
03:40
Грузин Николоз Басилашвили, посеянный на US Open под 17-м номером, в третьем круге уступил немцу Доминику Кепферу — 3:6, 6:7 (5:7), 6:4, 1:6. Николоз допустил 14 двойных ошибок, тогда как его соперник лишь одну.
За право выйти в четвертьфинал Кепфер сразится с победителем противостояния Фелисиано Лопес (Испаняи) — Даниил Медведев (Россия, 5).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Доминик Кепфер (Германия) — Николоз Басилашвили (Грузия, 17) — 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1.
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