Кепфер обыграл в третьем круге US Open Басилашвили и может сыграть с Медведевым

Грузин Николоз Басилашвили, посеянный на US Open под 17-м номером, в третьем круге уступил немцу Доминику Кепферу — 3:6, 6:7 (5:7), 6:4, 1:6. Николоз допустил 14 двойных ошибок, тогда как его соперник лишь одну.

За право выйти в четвертьфинал Кепфер сразится с победителем противостояния Фелисиано Лопес (Испаняи) — Даниил Медведев (Россия, 5).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Кепфер (Германия) — Николоз Басилашвили (Грузия, 17) — 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1.