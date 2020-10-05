Кенин выиграла у Ферро и вышла в четвертьфинал Roland Garros
21:36
Американка София Кенин вышла в четвертьфинал Roland Garros. Четвертая «сеяная» обыграла француженку Фиону Ферро — 2:6, 6:2, 6:1. Матч длился 1 час 47 минут.
Соперница Кенин определится в матче Онс Жабер из Туниса и американки Дэниэлл Коллинз.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
София Кенин (США, 4) — Фиона Ферро (Франция) — 2:6, 6:2, 6:1
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/rolandgarros/2020/11/35/