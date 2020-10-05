Кенин выиграла у Ферро и вышла в четвертьфинал Roland Garros

Американка София Кенин вышла в четвертьфинал Roland Garros. Четвертая «сеяная» обыграла француженку Фиону Ферро — 2:6, 6:2, 6:1. Матч длился 1 час 47 минут.

Соперница Кенин определится в матче Онс Жабер из Туниса и американки Дэниэлл Коллинз.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

София Кенин (США, 4) — Фиона Ферро (Франция) — 2:6, 6:2, 6:1