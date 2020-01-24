Кенин в 1/8 финала Australian Open сыграет с 15-летней Гауфф
16:08
Американка София Кенин в матче третьего круга Australian Open победила китаянку Чжан Шуай — 7:5, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 5 минут.
За право выйти в четвертьфинал Кенин сразится с 15-летней Кори Гауфф, которая ранее выбила прошлогоднюю победительницу Наоми Осаку.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
София Кенин (США, 14) — Чжан Шуай (Китай) — 7:5, 7:6 (9:7)
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