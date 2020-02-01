Кенин раскрыла секрет победы на Australian Open. Она ела пельмени

Американская теннисистка София Кенин поделилась эмоциями от победы на Australian Open. 21-летняя уроженка Москвы обыграла Гарбинье Мугурусу (4:6, 6:2, 6:2) и впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». Кенин рассказала, что на протяжении турнира каждый день ела одну и ту же еду, среди которой были и равиоли, итальянская разновидность пельменей.

— Великолепно! Это так здорово, мечты становятся реальностью, — сказала Кенин. — Я мечтала об этом с пяти лет. Я уже с пяти лет мечтала об этом, знала, что могу сделать. Я смогла это сделать, это невероятно, мечта стала реальностью.

Гарбине — сложный соперник, она дала настоящий бой. Это был физически напряженный матч, мне удалось показать удачную игру.

— Правда, что вы ходили в один и тот же ресторан и заказывали одни и те же равиоли?

— Да, я всегда заказывала одно и то же.

— Это ваш секрет?

— Не знаю, видимо да!

— Вы можете поверить, что это произошло?

— Не могу. Сейчас я на седьмом небе от счастья и не могу в это поверить