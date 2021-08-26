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Кенин пропустит US Open из-за положительного теста на коронавирус

06:00
София Кенин. Фото Instagram
София Кенин. Фото Instagram
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Американская теннисистка София Кенин сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус. Спортсменка отказалась от участия в US Open.

«Недавно я сдала положительный тест на COVID-19. К счастью, я вакцинирована, поэтому мои симптомы были довольно легкими. Однако у меня по-прежнему положительный результат, поэтому я не смогу участвовать в Открытом чемпионате США на следующей неделе.

Я планирую провести следующие несколько недель дома, чтобы поправиться и подготовиться к хорошей игре этой осенью. Спасибо всем за поддержку. Я хочу пожелать всем игрокам удачи на US Open", — написала Кенин в Twitter.

Основная стадия Открытого чемпионата США пройдет с 30 августа по 12 сентября.

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Евгений Козинов все материалы автора

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