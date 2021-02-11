Кенин прокомментировала вылет во втором круге Australian Open

Американская теннисистка София Кенин прокомментировала в интервью сайту WTA поражение во 2-м круге Australian Open от Кайи Канепи — 3:6, 2:6.

«Не знаю, что со мной происходит. Я просто не могу поймать свой ритм, почувствовать свои удары. Но не стоит приуменьшать заслуг Канепи, она сегодня была действительно хороша, удары у нее проходили практически идеальные», — заявила Кенин.

Следующей соперницей Канепи станет хорватка Донна Векич, которая в двух сетах обыграла аргентинку Надю Подороску — 6:2, 6:2.

22-летняя Кенин — действующий победитель турнира. В финале Australian Open-2020 американка обыграла Эшли Барти — 7:6, 7:5.