Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Кенин — первая полуфиналистка Australian Open

04:50
Теги:

София Кенин в четвертьфинале Australian Open победила представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 33 минуты. В боксе американки находилась россиянка Динара Сафина.

За право выйти в финал Кенин сразится с победительницей пары Эшли Барти (Австралия, 1) — Петра Квитова (Чехия, 7).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

София Кенин (США, 14) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 6:4

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир