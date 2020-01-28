София Кенин в четвертьфинале Australian Open победила представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 33 минуты. В боксе американки находилась россиянка Динара Сафина.

За право выйти в финал Кенин сразится с победительницей пары Эшли Барти (Австралия, 1) — Петра Квитова (Чехия, 7).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

София Кенин (США, 14) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 6:4