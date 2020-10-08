Кенин обыграла Квитову и пробилась в финал Roland Garros

Американская теннисистка София Кенин вышла в финал Roland Garros. В 1/2 финала она победила чешку Петру Квитову (6:4, 6:5).

Матч продолжался один час и 46 минут. В финале соперницей американки станет полячка Ига Свентек.

21-летняя Кенин родилась в Москве. Семья переехала в США через несколько месяцев после рождения Софии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

София Кенин (США, 4) — Петра Квитова (Чехия, 7) — 6:4, 7:5