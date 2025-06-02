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2 июня 2025, 19:22

Джокович обыграл Норри и встретится со Зверевым в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович победил британца Кэмерона Норри в четвертом круге Открытого чемпионата Франции — 6:2, 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 15 минут.

В четвертьфинале Джокович сыграет с немцем Александром Зверевым.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:3, 6:2.

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Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Новак Джокович
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