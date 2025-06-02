Джокович обыграл Норри и встретится со Зверевым в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Сербский теннисист Новак Джокович победил британца Кэмерона Норри в четвертом круге Открытого чемпионата Франции — 6:2, 6:3, 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 15 минут.
В четвертьфинале Джокович сыграет с немцем Александром Зверевым.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:3, 6:2.
Новости