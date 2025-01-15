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Сегодня, 14:01

6-я ракетка мира Рууд проиграл Меншику и вылетел с Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд уступил чеху Якубу Меншику во втором круге Australian Open-2025 – 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

Игра продолжалась 2 часа 47 минут.

Рууд, занимающий шестое место в рейтинге ATP, стал третьим теннисистом из топ-10, вылетевшим с Australian Open. Первыми были россиянин Андрей Рублев, уступивший бразильцу Жоау Фонсеке в первом круге, и болгарин Григор Димитров, который из-за травмы снялся с матча против итальянца Франческо Пассаро.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Якуб Меншик (Чехия) - Каспер Рууд (Норвегия, 6) – 6:2, 3:6, 6:1, 6:4

Теннис
Australian Open
Каспер Рууд
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