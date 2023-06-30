Каспер Рууд — об Уимблдоне: «У меня аллергия на траву, но я хочу преуспеть»

Норвежец Каспер Рууд иронично рассказал о подготовке к выступлению на Уимблдоне.

«У меня уже чешутся глаза, потому что у меня на самом деле аллергия на траву. Нужно будет снова начать принимать таблетки от аллергии. Вчера на поле для гольфа была поздняя ночь. Я уже чувствую это сегодня утром. Но я все равно планирую преуспеть.

К тому же у The Weeknd два концерта в первую неделю Уимблдона. Так что моя мотивация достойно выступить на самом деле довольно высока, чтобы я мог попасть на третье шоу (смеется)», — цитирует Рууда Sportskeeda.

Соревнования основной сетки Уимблдона пройдут 3-16 июля.