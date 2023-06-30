Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:23

Каспер Рууд — об Уимблдоне: «У меня аллергия на траву, но я хочу преуспеть»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Норвежец Каспер Рууд иронично рассказал о подготовке к выступлению на Уимблдоне.

«У меня уже чешутся глаза, потому что у меня на самом деле аллергия на траву. Нужно будет снова начать принимать таблетки от аллергии. Вчера на поле для гольфа была поздняя ночь. Я уже чувствую это сегодня утром. Но я все равно планирую преуспеть.

К тому же у The Weeknd два концерта в первую неделю Уимблдона. Так что моя мотивация достойно выступить на самом деле довольно высока, чтобы я мог попасть на третье шоу (смеется)», — цитирует Рууда Sportskeeda.

Соревнования основной сетки Уимблдона пройдут 3-16 июля.

0
Читайте также
Американская гимнастка Симона Байлз вернется на соревнования после двухлетнего перерыва
Владимир Аитов: регбист, врач, узник немецких концлагерей. История русского спортсмена
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о судьбе Суровикина
На юге Москвы с рельсов сошел грузовой состав
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Мирра Андреева: «Я довольна своими первыми матчами на траве. Хотя я все еще падаю»
«Ненавижу эту траву!» Мирра Андреева со страданиями пробилась в основную сетку Уимблдона
Мирра Андреева пробилась в основную сетку Уимблдона
Веснина: «Свентек, Соболенко и Рыбакина — очевидные фавориты Уимблдона»
Веснина включила Медведева и Рублева в число фаворитов Уимблдона
Штруфф и Монфис снялись с Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирра Андреева: «Я довольна своими первыми матчами на траве. Хотя я все еще падаю»
Новости
RSS RSS
Все новости