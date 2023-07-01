Рууд — о трех поражениях в финалах ТБШ: «Что лучше — три раза проиграть во втором круге или в финале?»

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал то, что проиграл три финала на «Больших шлемах».

«Не думаю, что я должен доказывать, что я на что-то способен — потому что я уже вышел в три финала. Сейчас это добавляет мне мотивации, чтобы выиграть «Шлем». Конечно, поражения болезненные. Но что лучше — три раза проиграть во втором круге или в финале? Для меня выбор очевиден. Я очень горжусь тем, чего достиг. Люди могут думать что хотят, но для меня это показывает, что в будущем все может быть отлично. Следующие пять-шесть лет могут быть очень важными и, надеюсь, очень приятными — если я буду здоровым. Следующий год точно будет интересным», — приводит слова Рууда Eurosport.

24-летний теннисист дважды выходил в финал «Ролан Гаррос» (2022, 2023) и один раз в финал US Open (2022).