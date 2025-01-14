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Сегодня, 10:34

Медведев в пяти сетах вырвал победу над 418-й ракеткой мира Самреем на Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев с победы над тайцем Касидитом Самреем стартовал на Открытом чемпионате Австралии-2025 — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

28-летний россиянин уступил во втором и третьем сетах, но затем сумел вырвать победу. Игра продолжалась 3 часа 8 минут.

Медведев сделал 19 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Самрея 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Медведев встретится с американцем Лернером Тином.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Касидит Самрей (Таиланд, WC) — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2

Гаэль Монфис (Франция) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 30) — 7:6 (9:7), 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4

Даниил Медведев
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