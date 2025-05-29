Касаткина обыграла Жанжан в матче второго круга «Ролан Гаррос»
Представляющая Австралию Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос».
Во втором круге 17-я ракетка мира обыграла француженку Леолию Жанжан со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 41 минуту.
Соперницей Касаткиной в третьем круге турнира «Большого шлема» станет Паула Бадоса из Испании.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Австралия, 17) — Леолия Жанжан (Франция, WC) — 6:4, 6:2
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