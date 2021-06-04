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Касаткина завершила выступления на Roland Garros

19:14
Дарья Касаткина. Фото AFP
Дарья Касаткина. Фото AFP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина выбыла из борьбы на Открытом чемпионате Франции.

В матче третьего круга Roland Garros Касаткиной не удалось справиться с представительницей Румынии Сораной Кирстя.

За 1 час 24 минуты матча Дарья сделала два эйса и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Сорана дважды подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки. Счет личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:2

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