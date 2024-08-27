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Сегодня, 00:27

Касаткина во втором круге US Open встретится со Стирнс

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Пейтон Стирнс в первом круге US Open обыграла украинку Лесю Цуренко со счетом 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету 22-летней американки 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Стирнс встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая ранее обыграла румынку Жаклин Кристьян (6:2, 6:4).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Пейтон Стирнс (США) — Леся Цуренко (Украина) — 6:1, 7:5

Майя Джойнт (Австралия, Q) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:4, 7:5

Моюка Утидзима (Япония) — Тамара Корпач (Германия) — 3:6, 6:3, 6:4

Тэйлор Таунсенд (США) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:2, 7:5

Мэдисон Кис (США, 14) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/5/
US Open
Дарья Касаткина
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