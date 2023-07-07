Касаткина уступила Азаренко в третьем круге Уимблдона
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона-2023.
В третьем круге россиянка уступила Виктории Азаренко из Белоруссии в двух сетах — 2:6, 4:6.
Соперницей Азаренко в четвертом круге турнира станет победитель матча Элина Свитолина (Украина, WC) — София Кенин (США, Q).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 19) — Дарья Касаткина (Россия, 11) — 6:2, 6:4
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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