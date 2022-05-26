Касаткина сыграет с Шелби Роджерс в третьем круге «Ролан Гаррос»

Американка Шелби Роджерс обыграла девятую ракетку мира Дэниэлл Коллинз во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3. В третьем круге турнира 50-я ракетка мира сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

В другом матче второго круга «Ролан Гаррос» румынка Симон Халеп уступила Чжэн Циньвэнь из Китая со счетом 6:2, 2:6, 1:6. В следующем раунде китаянка сыграет с победительницей матча Ализе Корне (Франция) — Елена Остапенко (Латвия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Шелби Роджерс (США) — Дэниэлл Коллинз (США, 9) — 6:4, 6:3

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Симона Халеп (Румыния, 19) — 2:6, 6:2, 6:1