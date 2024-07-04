Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:52

Касаткина стала первой теннисисткой не из топ-10 с 2015 года, одержавшей сухую победу в двух сетах

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге Уимблдона обыграла британку Юрико Миядзаки со счетом 6:0, 6:0.

27-летняя россиянка стала первой теннисисткой не из топ-10 рейтинга WTA с 2015 года, сумевшей одержать победу с таким счетом. В 2015 году этого добились Андреа Петкович и Винус Уильямс.

Во третьем круге Касаткина сыграет с испанкой Паулой Бадосой, которая во втором круге победила чешку Бренду Фрухвиртову — 6:4, 6:2.

Теннис
Уимблдон
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Мичков может заработать почти 13 миллионов по контракту новичка с «Филадельфией»
Нейросеть будет комментировать соревнования на Олимпиаде-2024
Путин заявил, что план РФ по Украине позволит немедленно прекратить боевые действия
«Зенит» и «Спартак» забыли о вражде и готовят грандиозный обмен игроками? Что происходит с трансфером Соболева и кого Семак готов отдать за него
«Половина боевиков в поселке — испаноязычные наемники»
Врач указала на опасность употребления мяса с картошкой для пожилых людей
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает теннисиста Сафиуллина фаворитом в матче с Махачем

Карен Хачанов — Кантен Алис: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости