Касаткина стала первой теннисисткой не из топ-10 с 2015 года, одержавшей сухую победу в двух сетах

Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге Уимблдона обыграла британку Юрико Миядзаки со счетом 6:0, 6:0.

27-летняя россиянка стала первой теннисисткой не из топ-10 рейтинга WTA с 2015 года, сумевшей одержать победу с таким счетом. В 2015 году этого добились Андреа Петкович и Винус Уильямс.

Во третьем круге Касаткина сыграет с испанкой Паулой Бадосой, которая во втором круге победила чешку Бренду Фрухвиртову — 6:4, 6:2.