Касаткина считает Алькараса одним из главных фаворитов «Ролан Гарроса»

Первая ракетка России Дарья Касаткина в интервью «СЭ» поделилась ожиданиями от мужской части «Ролан Гарроса».

— Кто тебе видится основным фаворитом мужской сетки «Ролан Гарроса»? Многие говорят о том, что это точно будет испанец. Алькарас, Надаль, Давидович-Фокина...

— Я всегда буду говорить Надаль, но неизвестно, как сейчас скажется на нем травма. Все мы знаем, что Рафа даже с травмами выходил и выигрывал турниры. Он покажет максимум, это очевидно, но Алькарас — сейчас большая сила. Все очень impressed по поводу того как он выступает. Как я вижу, он теннисист без слабых мест. Ему всего 18 лет, посмотрим, как он выдержит матчи в пятисетовом формате. Считаю, что он один из главных фаворитов. Алькарас, если не брать базовых Джокович-Надаль.

— Нигде не пересекалась с ним в Испании?

— Нет, мы тренируемся в разных местах, но несколько раз виделись на турнирах. Общаемся ли? Поверхностно: «привет-пока». Но насколько я знаю, и по нему это видно, он хороший парень — достаточно простой. Это на самом деле хорошо, учитывая то, каких успехов он уже добился и того, что ему пророчат. Очень важно ментально не зазнаваться.

«Ролан Гаррос», один из четырех турниров «Большого шлема», пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже. Действующим чемпионом является Новак Джокович.