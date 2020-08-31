Касаткина разгромно уступила Костюк в первом круге US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах (1:6, 2:6) уступила украинке Марте Костюк в первом круге US Open. Игра продлилась час и одну минуту. В следующем раунде соперницей Костюк станет победитель матча Кори Гофф (США) — Анастасия Севастова (Латвия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Марта Костюк (Украина) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:2

Данка Ковинич (Черногория) — Лизетт Кабрера (Австралия) — 6:4, 3:6, 6:2

Анна-Лена Фридзам (Германия) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:2, 6:2