Касаткина обыграла итальянку Джорджи и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2) в 1/8 финала одиночного разряда турнира «Ролан Гаррос». Матч длился 1 час 22 минуты.
В четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос» Касаткина сыграет с победительницей матча Мэдисон Кис (США) — Вероника Кудерметова (Россия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Дарья Касаткина (Россия, 20) — Камила Джорджи (Италия, 28) — 6:2, 6:2
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