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Сегодня, 13:35

Касаткина обыграла итальянку Джорджи и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2) в 1/8 финала одиночного разряда турнира «Ролан Гаррос». Матч длился 1 час 22 минуты.

В четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос» Касаткина сыграет с победительницей матча Мэдисон Кис (США) — Вероника Кудерметова (Россия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Дарья Касаткина (Россия, 20) — Камила Джорджи (Италия, 28) — 6:2, 6:2

Дарья Касаткина
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