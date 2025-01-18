Касаткина — о победе над Путинцевой: «Немного удивлена, что во втором сете было несколько легких геймов»

Российская теннисистка Дарья Касаткина подвела итоги матча против Юлии Путинцевой из Казахстана в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025.

27-летняя Касаткина одержала победу в двух сетах — 7:5, 6:1.

«Я знала, что это будет очень тяжелый матч. С ней никогда не бывает легко. Она очень непредсказуемый и хороший игрок. Я была немного удивлена тем, что во втором сете было несколько, скажем так, легких геймов.

Я очень довольна своей игрой, особенно в первом сете — с тяжелым началом, когда я отставала на три гейма. Я довольна тем, как боролась», — сказала Касаткина в интервью на корте.

Также россиянка прокомментировала предстоящий матч против американки Эммы Наварро в четвертом круге турнира.

«Она очень стабильный игрок. В прошлом сезоне она была великолепна. Мы обе уже выиграли здесь по три матча, так что мы хорошо адаптировались к условиям. Думаю, это будет хороший матч. Возможно, с долгой борьбой», — добавила Касаткина.