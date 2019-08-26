Касаткина проиграла в первом круге US Open
20:18
Россиянка Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира «Большого шлема» US Open. Она уступила представительнице Великобритании Джоанне Конте — 1:6, 6:4, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Джоанна Конта (Великобритания, 16) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 4:6, 6:2
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