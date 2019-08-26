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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Касаткина проиграла в первом круге US Open

20:18
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Россиянка Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира «Большого шлема» US Open. Она уступила представительнице Великобритании Джоанне Конте — 1:6, 6:4, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Джоанна Конта (Великобритания, 16) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 4:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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