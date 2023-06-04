Касаткина проиграла украинке Свитолиной в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

В матче четвертого круга 26-летняя спортсменка проиграла украинке Элине Свитолиной — 4:6, 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Касаткина ни разу не подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Свитолиной 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) — Дарья Касаткина (Россия, 9) — 6:4, 7:6 (7:5)