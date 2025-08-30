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30 августа 2025, 22:08

Касаткина проиграла Осаке в третьем круге US Open

Руслан Минаев
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Представляющая Австралию Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг US Open.

18-я ракетка мира в третьем круге уступила японке Наоми Осаке (24-я ракетка) со счетом 0:6, 6:4, 3:6. Матч длился 1 час 45 минут.

Осака в следующем матче сыграет с Коко Гауфф (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Наоми Осака (Япония, 23) — Дарья Касаткина (Австралия, 15) — 6:0, 4:6, 6:3

Марта Костюк (Украина, 27) — Диан Парри (Франция) — 3:6, 6:4, 6:2

Источник: Сетка US Open
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US Open
Дарья Касаткина
Наоми Осака
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