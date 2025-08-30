Касаткина проиграла Осаке в третьем круге US Open
Представляющая Австралию Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг US Open.
18-я ракетка мира в третьем круге уступила японке Наоми Осаке (24-я ракетка) со счетом 0:6, 6:4, 3:6. Матч длился 1 час 45 минут.
Осака в следующем матче сыграет с Коко Гауфф (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Наоми Осака (Япония, 23) — Дарья Касаткина (Австралия, 15) — 6:0, 4:6, 6:3
Марта Костюк (Украина, 27) — Диан Парри (Франция) — 3:6, 6:4, 6:2
Источник: Сетка US Open
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