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Сегодня, 13:09

Касаткина обыграла Стирнс и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

В матче третьего круга 26-летняя спортсменка обыграла американку Пейтон Стирнс — 6:0, 6:1.

Встреча продолжалась 57 минут. Касаткина реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 и не совершила ни одной двойной ошибки. Стирнс допустила 1 двойную ошибку. В матче не было выполнено ни одного эйса.

Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча Анна Блинкова (Россия) — Элина Свитолина (Украина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Пейтон Стирнс (США) — 6:0, 6:1

Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
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