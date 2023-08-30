Касаткина обыграла Паркс в первом круге US Open

Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Алисию Паркс в первом туре US Open — 2:6, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 1 минуту.

Касаткина за игру допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. У Паркс — 4 эйса, 10 двойных ошибок и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем туре россиянка встретится с победительницей пары Ана Богдан (Румыния) — София Кенин (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 13) — Алисия Паркс (США) — 2:6, 6:4, 6:2

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