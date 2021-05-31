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Касаткина обыграла Дои в первом раунде Roland Garros

22:15
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Российская теннисистка Дарья Касаткина победила японку Мисаки Дои (6:3, 5:7, 6:3) в первом раунде Roland Garros в женском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 24 минуты. Следующей соперницей россиянки станет швейцарка Белинда Бенчич.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Мисаки Дои (Япония) — 6:3, 5:7, 6:3

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