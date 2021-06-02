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Касаткина — о выходе в третий круг Roland Garros: «Стала более опытной и зрелой»

17:58
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Российская теннисистка Дарья Касаткина дала комментарий после победы над Белиндой Бенчич из Швейцарии (6:2, 6:2) во втором круге Roland Garros. Она впервые с 2018 года прошла в третий раунд турнира «Большого шлема».

«Многое изменилось по сравнению с 2018-м. Тогда я провела замечательный сезон, который многое дал мне как в хорошем смысле, так и в плохом. Многому научилась и стала немного другой — возможно, чуть более опытной, чуть более серьезной. То есть, сейчас мне всегда понятно, почему я выигрываю или почему проигрываю.

Тогда все шло своим чередом, я не особо много задумывалась. Теперь копаю глубже. Думаю, что становлюсь более зрелой», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.

В третьем круге соперницей Касаткиной станет Сорана Кирстя из Румынии.

Дополнительная информация:

https://www.wtatennis.com/news/2164539/kasatkina-dismisses-bencic-siniakova-pulls-off-kudermetova-comeback-in-paris

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