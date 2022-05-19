Касаткина назвала Швентек очевидным фаворитом «Ролан Гарроса»

Первая ракетка России Дарья Касаткина в интервью «СЭ» поделилась ожиданиями от «Ролан Гарроса».

— Ига Швентек показывает невероятную статистику — 28 побед подряд, три выигранных «мастерса» в сезоне. Считаешь ли ее основной фавориткой на «Ролан Гарросе»?

— Это очевидно, учитывая ее последние результаты, особенно на грунте. Она первая ракетка мира, естественно, она главный фаворит.

— Кто способен остановить Швентек?

— Любой теннисист может проиграть следующий матч, тут никогда не знаешь. Не знаю, как на ней это сказывается, но у нее длинная беспроигрышная серия, в какой-то момент она, наверно, должна прерваться. Все хотят победить, на турнирах «Большого шлема» высокая конкуренция. То, что она сделала, уже очень круто, но посмотрим, как у нее сложится в Париже. У Джоковича тоже была очень длинная победная серия, которая в итоге прервалась.

«Ролан Гаррос», один из четырех турниров «Большого шлема», пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.