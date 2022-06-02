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Сегодня, 22:06

Касаткина назвала причины поражения от Свентек в полуфинале «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение от Иги Свентек в 1/2 фниала «Ролан Гаррос» (2:6, 1:6).

«Это был один из лучших турниров в моей жизни. Я впервые дошла до полуфинала — и это мой лучший результат на «Больших шлемах». Несмотря на сегодняшнее поражение, я очень довольна своим уровнем и всем, что происходило в эти две недели.

Она не сделала ничего, к чему я была бы не готова. Просто сегодня я была слишком эмоциональна и не смогла справиться с нервами так, как в предыдущих матчах.

Думаю, это нормально. Плюс, по ходу матча она играла все лучше и лучше. В итоге матч закончился именно так», — сказала Касаткина на пресс-конференции.

В финале турнира Свентек сыграет с американкой Кори Гауфф.

Источник: https://asaptext.com/asap_media/media/1007/1035/browse_file.php?browse_file_name=transcripts/121137.html
Теннис
Дарья Касаткина
Ига Свентек
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