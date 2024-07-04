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Сегодня, 13:55

Касаткина не отдала Миядзаки ни одного гейма во втором круге Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге Уимблдона обыграла британку Юрико Миядзаки со счетом 6:0, 6:0.

Встреча продолжалась 51 минуту. На счету 27-летней россиянки 2 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге Касаткина встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Бренда Фрухвритова (Чехия).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию четвертого игрового дня Уимблдона.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Юрико Миядзаки (Великобритания, WC) — 6:0, 6:0

Уимблдон
Дарья Касаткина
3
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