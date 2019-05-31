Касаткина и Контавейт вышли в третий круг Roland Garros в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт вышли в третий круг турнира "Большого шлема" Roland Garros в парном разряде. Они обыграли дуэт Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй, 8) – 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

В следующем раунде они сыграют с победительницами матча Анна-Лена Гренефельд (Германия)/Деми Схурс (Голландия) - Дуань Инин (Китай)/Чжэн Сайсай (Китай)

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) – Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань, 8) – 3:6, 6:3, 6:4