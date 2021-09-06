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Касаткина и Контавейт проиграли во втором раунде парного турнира US Open

00:10
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Российская теннисистка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт прекратили борьбу на US Open в парном разряде.

В матче второго круга их обыграли Дарья Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения). Счет матча — 6:1, 6:2.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Дарья Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения, 8) — Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) — 6:1, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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