Касаткина и Контавейт проиграли во втором раунде парного турнира US Open
00:10
Российская теннисистка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт прекратили борьбу на US Open в парном разряде.
В матче второго круга их обыграли Дарья Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения). Счет матча — 6:1, 6:2.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Дарья Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения, 8) — Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) — 6:1, 6:2
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