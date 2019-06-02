20:48 | Теннис — "Большой шлем"

Касаткина и Контавейт проиграли в третьем круге Roland Garros в парном разряде

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Россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт проиграли в третьем круге турнира "Большого шлема" Roland Garros в парном разряде. Они уступили дуэту Дуань Инин (Китай)/Чжэн Сайсай (Китай) 7:5, 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Парный разряд 

Третий круг 

Дуань Инин/Чжэн Сайсай (Китай) - Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) - 5:7, 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2019/12/

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