Касаткина и Контавейт проиграли в третьем круге Roland Garros в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт проиграли в третьем круге турнира "Большого шлема" Roland Garros в парном разряде. Они уступили дуэту Дуань Инин (Китай)/Чжэн Сайсай (Китай) 7:5, 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Дуань Инин/Чжэн Сайсай (Китай) - Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) - 5:7, 7:5, 6:4
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