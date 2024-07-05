Касаткина завершила свое выступление на Уимблдоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина в трех сетах проиграла испанке Пауле Бадосе в третьем круге Уимблдона-2024.

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4 в пользу представительницы Испании. При этом россиянка вела 4:2 в решающей партии, но затем проиграла 4 гейма подряд.

Касаткина за матч 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Бадосы 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 18.

В четвертом круге турнира 26-летняя испанка сыграет против победительницы пары Даяна Ястремская (Украина, 28) — Донна Векич (Хорватия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Паула Бадоса (Испания) — Дарья Касаткина (Россия, 14) — 7:6 (8:6), 4:6, 6:4