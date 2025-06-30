Остапенко вылетела в первом круге Уимблдона

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, выбыла из борьбы на Уимблдоне-2025 в одиночном разряде. В первом круге она уступила представительнице Великобритании Сонай Картал, имеющей 51-й номер в рейтинге, со счетом 5:7, 6:2, 2:6.

Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время Остапенко выполнила 2 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. У Картал 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В следующем круге Уимблдона-2025 Картал встретится с Викторией Томовой из Болгарии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Сонай Картал (Великобритания) — Елена Остапенко (Латвия, 20) — 7:5, 2:6, 6:2