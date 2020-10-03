Карреньо Буста встретится с Альтмайером в четвертом круге Roland Garros

Испанец Пабло Карреньо Буста победил соотечественника Роберто Баутиста Агута в третьем круге Roland Garros.

В четвертом круге турнира Карреньо Буста встретится с немцем Даниэлем Альтмайером, который ранее обыграл Маттео Берреттини.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 17) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 10) — 6:4, 6:3, 5:7, 6:4