Возняцки обыграла Фернандес во втором круге Уимблдона

Датская теннисистка Каролина Возняцки вышла в третий круг турнира «Уимблдон». В трех сетах она выиграла у канадки Лейлы Фернандес — 6:3, 2:6, 7:5.

Следующей соперницей Возняцки будет Елена Рыбакина из Казахстана.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Возняцки (Дания, WC) — Лейла Фернандес (Канада, 30) — 6:3, 2:6, 7:5