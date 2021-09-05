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Каролина Плишкова с 20 эйсами обыграла Томлянович и вышла в четвертый круг US Open

02:40
Каролина Плишкова. Фото AFP
Каролина Плишкова. Фото AFP
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова в третьем круге US Open обыграла австралийку Айлу Томлянович со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Чешка сделала 20 эйсов и 7 двойных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 7.

В 1/8 финала турнира Плишкова встретится с победительницей матча Варвара Грачева (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

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Сергей Разин все материалы автора

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