Каролина Плишкова победила Пуиг во втором круге Уимблдона

Третья ракетка мира Каролина Плишкова вышла в третий круг Уимблдонского турнира. В матче второго круга она одолела олимпийскую чемпионку-2016 Монику Пуиг. Соперницей чешки станет Си Шувэй из Тайваня.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония, 20) - Хизер Уотсон (Великобритания) - 7:5, 6:1

Каролина Плишкова (Чехия, 3) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:0, 6:4