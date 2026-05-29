Мухова проиграла 170-й ракетке мира Тайхманн в третьем круге «Ролан Гаррос»
Андреева сыграет с Тайхманн в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Чешская теннисистка Каролина Мухова не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.
10-я ракетка мира уступила швейцарке Жиль Тайхманн, занимающей 170-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 1:6, 5:7. Во втором сете Мухова вела со счетом 5:1.
Соперницей Тайхманн станет россиянка Мирра Андреева. Швейцарка во второй раз в карьере вышла в четвертый круг «мейджора» в Париже.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 71 600 000 долларов
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Жиль Тайхманн (Швейцария) — Каролина Мухова (Чехия, 10) — 6:1, 7:5
Источник: Сетка Ролан Гаррос
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