Мухова проиграла 170-й ракетке мира Тайхманн в третьем круге «Ролан Гаррос»

Андреева сыграет с Тайхманн в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Каролина Мухова не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

10-я ракетка мира уступила швейцарке Жиль Тайхманн, занимающей 170-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 1:6, 5:7. Во втором сете Мухова вела со счетом 5:1.

Соперницей Тайхманн станет россиянка Мирра Андреева. Швейцарка во второй раз в карьере вышла в четвертый круг «мейджора» в Париже.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Каролина Мухова (Чехия, 10) — 6:1, 7:5

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