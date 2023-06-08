Мухова о матче с Соболенко: «Благодаря энергии зрителей смогла перевернуть игру»

Чешка Каролина Мухова прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

«Матч получился длинным и очень интенсивным. После двух часов тело дало о себе знать. Я бегала влево, вправо, старалась вкладывать всю силу в каждый удар. Это требует энергии. Поэтому в третьем сете у меня был небольшой спад. Я это почувствовала. Я немного сбавила темп, замедлилась.

Но потом игра снова перевернулась. Благодаря энергии людей я смогла немного восполнить заряд. Я очень устала. Завтра у меня выходной, и я постараюсь сделать все возможное, чтобы восстановиться, и, надеюсь, к субботе буду чувствовать себя отлично», — сказала Мухова на пресс-конференции.

Также финалистка «Ролан Гаррос» — 2023 призналась, что по ходу матча испытывала небольшие судороги.

В решающем матче открытого чемпионата Франции Мухова сыграет с полькой Игой Свентек.