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Сегодня, 17:09

Мухова: «Павлюченкова играла очень агрессивно, а иногда допускала ошибки, которые мне помогали»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала выход в полуфинал «Ролан Гаррос».

В 1/4 финала она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову — 7:5, 6:2.

«Сегодня я здорово играла с начала обоих сетов, и это, конечно, помогло. Настя играла очень агрессивно, иногда довольно рискованно. Иногда она попадала, а иногда допускала ошибки, которые мне помогали. И я хорошо начала оба сета — и хорошо закончила. Я довольна. Здорово, что я выиграла в двух сетах. Я очень-очень выходом в полуфинал. Для меня это не какая-то мелочь. Отличный результат, и я очень его ценю», — сказала Мухова на пресс-конференции.

Мухова второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». На Australian Open-2021 она уступила на этой стадии Дженнифер Брэди. Лучшим результатом чешки на «Ролан Гаррос» был третий круг.

В полуфинале 26-летняя теннисистка сыграет с Ариной Соболенко (Белоруссия).

Анастасия Павлюченкова. У Павлюченковой закончились силы. Россиянка вылетела в четвертьфинале «Ролан Гаррос», но все равно восхитила

Теннис
Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
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